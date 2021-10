Mitu EKRE poliitikut lahkus protestiks erakonnast

Simoni sõnul sai tema jaoks otsustavaks laupäevane meeleavaldus, kus EKRE esimees Martin Helme nõudis oma kõnes demokraatlikult valitud valitsuse mahavõtmist. «Kuidas, kas see oli kutse revolutsioonile või vägivallale valitsuse kukutamiseks? Niipalju peaks ikka taipu olema, et avalikult rahva ees valitsust maha karjudes valitsus tagasi ei astu ja midagi ei muutu, kui see ei ole just kutse Toompeale marssimiseks ja riigipöörde korraldamiseks. Minu meelest on siin kuriteo tunnused riigivastases tegevuses,» märkis Simon.