Helme lahkujatest: ilmselt ollakse oma tegemistes ebasiirad oldud päris pikka aega

Laupäevase meeleavalduse järel on EKRE ridadest lahkunud kolm liiget, kes on avalikult teada andnud, et nende arusaam poliitikast ei lange enam erakonna omaga kokku. EKRE esimees Martin Helme teatas ühismeedias, et tema eilne sõnum oli selgelt kooskõlas ürituse pealkirjaga.