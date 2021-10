FOTOD ⟩ Politseisõiduki ja sõiduauto kokkupõrkes said vigastada kaks inimest

Põhja prefektuuri operatiivjuht Mihkel-Jaagup Laats sõnas, et liikluses on oluline roll täita meil kõigil. «Olenemata sellest, et politseisõiduk tegi alarmsõitu, tuleb alarmsõiduki juhil olla alati tähelepanelik ja veenduda selles, et ristmikke ületamine on ohutu. Teeme enda poolt kõik, et selgeks teha liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud,» rääkis Laats ja lisas, et ka kõikidel teistel liikluses osalejatel palume ümbruses toimuvat märgata ning sündmusele reageeriv alarmsõiduk ohutult mööda lasta või talle teed anda.