Riigikogu arutab Mailis Repsilt saadikupuutumatuse võtmist ning laste huviharidust

«Tegemist on tsiviilhagiga, mis esitatakse kriminaalasja raames ja kriminaalasja kohtusse saatmisel vaadatakse see läbi koos kriminaalasjaga - see tähendab, et otsustatakse kohtu poolt ka seda, kas tsiviilhagi on põhjendatud koos süüdistatava süüküsimuse lahendamisega ehk kas Reps on teod toime pannud ja süüdi või mitte. Tegemist on tavalise protseduuriga kriminaalasjade menetlemisel, et kannatanu tsiviilhagi esitab,» on selgitanud ministeeriumit esindav vandeadvokaat Marko Kairjak.