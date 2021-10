Kaitsevägi panustab masinapargi hooldusse ja remonti veerand miljardit eurot

Kaitseväe käsutuses on ligi 5000 sõidukit ning nende arv kasvab lähiajal veelgi. Sellel kümnendil on plaan soetada veel umbes 200 soomukit ja kuni 500 ratassõidukit.

Kaitseinvesteeringute keskuse soomukite kategooriajuhi Ivar Jansoni sõnul on sõidukite hooldus ja remont tehnikapargi kasutuses hoidmise töömahukaim osa. «Hooldus peab kindlustama üksustele määratud tehnika kõrge kättesaadavuse, mis tähendab, et igal ajal on rohkem tehnikat reageerimisvalmis,» märkis ta.