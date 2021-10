GALERII ⟩ Aasta põllumees 2021 on Pärnumaa lihaveisekasvataja Andres Vaan

Kas Aasta põllumehe tiitel oli suur üllatus?

Kindlasti oli üllatus, tunne on ülev ja samal ajal on see suur vastutus. Enne tiitli kättesaamist ühtegi vihjet ei olnud, et mina selle saada võiksin.

Kas tõuaretus on paratamatu kui tahad olla karjakasvatajana edukas?

Me teeme teadlastega järjepidevat koostööd, nii Eesti Maaülikooliga kui ka geneetikateadlastega Prantsusmaalt. Teadlasi tuleb kuulata.

Olete väga tubli eksportija, teie karjast pärit liha jõuab ka Saksamaa, Hollandi ja Šveitsi tarbijateni, kas ainult Eesti turg ei toida?

Eksport on tähtis. Eesti miinuseks on turu väiksus, seega ka tõuloomade vähesus. Tihti on vaja suuri koguseid ja selleks, et saada kokku vajalikud partiid on vaja teha ka riikidevahelist koostööd.

Kas on plaanis oma karja suurendada?

Hetkel karja suurendamise plaani ei ole, pigem rõhume kvaliteedile. Eesmärgiks on saada sama sööda koguse juures parem tulemus. Sellega me tõstame toodangut ja teisalt vähendame ka keskkonnakahju, sest loomakasvatus on suhteliselt suure keskkonna jalajäljega tootmisharu.

Mis on praegu teie valdkonnas suuremad mured?

Murekoht on viimastel aastatel olnud suurte turgude äralangemine. Suur turg oli Türgi, mis on paljuski ära kukkunud. Hinnad olid pikalt langustrendis, mistõttu hakkas entusiasm lihaveisekasvatuses kaduma. Praegu on õnneks näha tunneli lõpus taas valgust – liha hinnad on tõusuteele läinud ja tarbija soovib järjest parema kvaliteediga liha. Tarbija on väga teadlik, ta võib-olla ei soovi nii suuri koguseid, aga tahab just väga head toodangut.

Kui palju kulub vaeva, et selline edukas põllumajandusettevõte rajada? Olete ju ikkagi mõneti oma isa töö jätkaja.