President Karis Soomes: kõigi ühenduvuste arendamine ja digikoostöö teevad kodanike elu lihtsamaks

«Digikoostöö raames on Eesti ja Soome vahel juba vajalik taristu olemas,» ütles Karis presidendi kantselei teatel. «X-tee kaudu on käivitunud äriregistrite andmevahetus ning piiriüleselt toimivad digiretseptid. Peaksime võimalikult palju kasutama olemasoleva taristu pakutavaid võimalusi ja neid edasi arendama. Näiteks on praegu arendamisjärgus maksuametite andmevahetus ja rahvastikuregistrite suhtluse võimaldamine, kuid kindlasti on veel koostöökohti, mis teeksid meie kodanike elu lihtsamaks.»

Presidendi sõnul on tal naaberriigi presidendina väga hea meel näha kui hästi on Soome toime tulnud koroonaviiruskriisiga ning ta tunnustas Soome poliitikuid selle eest et nad on jäänud vaktsineerimist puudutavas kommunikatsioonis ühtseks, mis kindlasti on mõjutanud ka seda, et Soome vaktsineerimisprotsent on Eesti omast tunduvalt kõrgem. Soome jõuab novembri alguseks 80 protsendise vaktsineerimistasemeni ning Soome valitsus on lubanud kaotada kõik piirangud, kui 80 protsenti üle 12-aastastest on vaktsineeritud.