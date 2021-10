Kallas: haiglate sõjaseisukorra ajal ei tundu laste kinno saamine oluline

Saatejuht uuris Kallaselt, kas meelelahutuses hakatakse noortelt tõendit nõudma. «Saate aru, meil on haiglates sisuliselt sõjaseisukord ja te räägite sellest, et keegi peab saama kinno,» vastas peaminister.

«Lapsed peavad saama igal juhul käia koolis ja huvihariduses ja selleks me teeme kõik võimalused. Aga küsimus, kui meil on haiglates sisuliselt sõjaolukord, kas siis lapsel peab olema kindlasti õigus minna kinno, kui tal ei ole vaktsineerimistõendit, siis mulle tundub, et see ei ole päris tasakaalus,» rääkis ta.