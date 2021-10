Suureneb kõrgendatud piirmääras hambaravi hüvitist saajate ring

«Eesti inimeste hambaravi vajadus on suurem kui patsientide rahalised võimalused. Praegu astume selle mure leevendamiseks esimesed sammud, mis puudutavad just kõige raskemas seisus inimesi,» ütles sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul.

«Lisaraha eraldamine tähendab tegelikult kokkuhoidu, sest niiviisi on võimalik suurematele probleemidele varem jaole saada või neid ennetada. Tulevikule mõeldes tuleb hambaravile Eestis rohkem tähelepanu pöörata, sest puudulik suuhügieen on paljude tervisehädade tekkepõhjuseks,» lausus Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Tuus-Laul. «Loodetavasti suudame järgmisel aastal COVID-19 pandeemia seljatada ja saame 2023. aasta riigieelarves hambaraviks suuremaid summasid eraldada.»

Edaspidi on kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist õigus saada isikutel, kes on töötukassas töötuna arvel ja neil, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust. Ravikindlustusega inimesed saavad täna aastas 40 eurot hüvitist, kõrgemat 85-eurost hüvitist saavad näiteks eakad ja rasedad. Alla 19-aastastele on hambaravi tasuta.