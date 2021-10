Karis Soome meediale: valeinfot tuleb ka meie enda poliitikutelt ja meditsiinitöötajatelt

Kui soomlaste vaktsineerituse hõlmatus küündib kogu elanikkonna seas juba 70 protsendini, on see Eestis ligi 57 protsenti.

«Üheks põhjuseks võib olla see, et võrreldes Eestiga, on usaldus valitsuse ja presidendi vastu Soomes palju suurem,» pakkus Karis intervjuus. Samuti sõnas president, et kui Soome erakonnad on vaktsineerimise edus veendunud, siis Eestis sellist ühist keelt parteide vahel pole.