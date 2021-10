GRAAFIK ⟩ Erakondade reitingud: Isamaa on kinni püüdmas sotsiaaldemokraate

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva küsitluse viimastel andmetel toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 24,7 protsenti, Reformierakonda 23,6 protsenti ja Keskerakonda 19,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,1 protsendiga ning Isamaa 7,9 protsendiga. Viimastel kuudel oma positsiooni parandanud Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta augustist ning see on praktiliselt võrdsustunud SDE-ga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,2 protsenti ja opositsioonierakondi 40,7 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole praeguse valitsuse ametisoleku ajal veel nii madal olnud.

Teadur Martin Mölderi sõnul puuduvad suuremad ja tähelepanuväärsemad muutused erakondade toetuses sellel nädalal ehl EKRE säilitab kerget edumaad Reformierakonna ees ning vähemalt praegu on näha, et mõlema erakonna toetus on stabiliseerunud oma praegusel tasemel.

«Kuigi Keskerakond viimase nädalaga oma toetust ei kasvatanud, siis üldjoontes ei ole näha ka suuremaid kõrvalekaldeid nende viimase aja kergest kasvutrendist. Keskerakond on oma positsiooni parandanud mitte-eestlastest valijate seas, samas kui eestlaste hulgas on nende toetus jätkuvalt languses. Eesti 200 nelja nädala koondkeskmine püsib samas piirkonnas, kus ta on viimased neli kuud olnud, kuigi nende viimase nädala tulemus näitab, et valimised võisid nende toetusele mõjuda hästi,» rääkis Mölder.

Seda ei saa aga Mölderi sõnul öelda sotsiaaldemokraatide kohta - pettumust valmistav tulemus kohalikel valimistel peegeldub ka nende riigikogu valimiste reitingus, mis on nüüd teist nädalat järjest langenud. Isamaa kasvutrend aga püsib ning nende toetus sotsiaaldemokraatidega on võrdsustunud.