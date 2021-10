Viirushaigused kimbutavad sel sügisel lapsi rohkem

Raukas rääkis, et neil hakkab tekkima kohtade puudus, aga selle põhjuseks ei ole Covid-19, vaid teised viirushaigused. «Oleme juba natuke sunnitud patsiente ümber paigutama, et viirushaigeid ära mahutada,» lausus ta.

Raukase sõnul pole see tavaline, et haiglas juba oktoobris kitsaks läheb. Viimased poolteist aastat oli tema kinnitusel viirushaiguste poolelt suisa rahulik. «Seoses koroonaga on inimesed rohkem isoleeritud ja kannavad maski. Muud viirused on seega alla surutud. Aga ega loodus tühja kohta salli ja ka teised viirused tahavad oma elujõudu näidata. Juba suvekuudest läks lahti ülemiste hingamisteede viirustesse nakatumine,» selgitas arst.