Kadetid said rahvusvahelisel sõjaväelisel viievõistlusel kolmanda koha

«Tulemusega võib üldjoones rahule jääda, kui me arvestame fakti, et osalesime sellisel võistlusel esimest korda,» ütles Eestit esindanud kadett Karel Kuus kaitseväe peastaabi vahendusel. Ta lisas, et tugeva tulemuse kõrval võeti võistluselt kaasa ka teadmine ja kogemus, mille abil loodetakse tulevikus suurendada Eesti osalust taolistel võistlustel.