Soome soovitab Eestisse reisida vaid vaktsineeritud inimestel

Tänu suuremale vaktsineeritusele on olukord koroonaviirusega Soomes parem kui Eestis, kuid sügisel on ka seal suurenenud nakatunute arv. Kasvanud on haiglaravi koormus. Salmineni sõnul oli Soome haiglates esmaspäeval 215 koroonaviirusega patsienti, kellest 34 olid intensiivravil. «Kahjuks peame tunnistama, et selline tase jääb ilmselt kestma kogu talveks, kui vaktsineeritute arv ei kasva,» tõdes ta.