Itaalia võttegrupp nörritas Kihnu päranditundjat

«Itaallased tahtsid teha Kihnu kultuuri tutvustavat filmi, aga minule oli see enneolematult raske kogemus, sest ma ei osanud ette näha ega olnud kogenud, et keegi oleks nii kinni oma stsenaariumis,» nentis Mätas, kes on aidanud väliskanalitele teha kümneid filme.

Itaallaste stsenaariumis oli ette nähtud kördikudumine ja nad tahtsid filmida kogu toimingut ega teadnud, kui pikk protsess see on – lõnga värvimisest telgede ettevalmistamiseni.

«See on nädal aega tööd ja ütlesin, et seda pole võimalik nii filmida, nagu nemad tahavad,» rääkis Mätas. «Pakkusin, et läheme Kalmu Helga juurde, tal on kangas telgedel ja lavastame nii, et vaatan kördikirju, mille järgi kududa, Helga jättis oma tegemised pooleli ja siis nad filmisid seal kolm tundi, tekitasid kultuuride konflikti ning mina tundsin ennast halvasti, sest vastutasin ju selle eest.»