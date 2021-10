Eesti lühiuudised

Porto Franco uurimise raport valmib novembris

Peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) sõnul valmib uurimiskomisjoni raport Porto Francole laenu andmise asjaolude selgitamiseks novembri keskpaigaks, siis tutvustatakse raportit esmalt valitsusele ja seejärel riigikogu komisjonidele. Vastates eile riigikogu liikmete küsimustele, nentis Kallas, et raporti valmimine on jäänud venima. Ta põhjendas seda asjaoluga, et terviseameti ladudes juhtunu uurimiseks moodustati komisjon riigisekretäri juhtimisel. «Selle raportiga oli väga kiire, see töö võeti vahele,» sõnas Kallas ja lisas, et ka tervisekriis on võtnud riigikantseleilt palju ressursse. Valitsus tegi jaanuari alguses toimunud istungil riigisekretärile ülesandeks moodustada uurimiskomisjon Porto Francole laenu andmise asjaolude selgitamiseks. BNS