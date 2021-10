OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab koroonaviiruse tõrjumise võimalusi

Reinsalu sõnul on olukord katastroofiline ja kõigile on selge, et muutub veel halvemaks. «Nakatunute arv kasvab, haiglaravi vajavate patsientide arv kasvab, meie seast lahkunute arv kasvab,» loetles Reinsalu. «Kahjuks ei kasva samas tempos vaktsineerimiste arv. Miks see nii on, tuleb avameelselt rahvale välja öelda.»