Riigiasutuste kodulehed saavad uue välimuse

Valitsusportaal on Uiboaia sõnul suunatud kõikidele valitsusasutustele ning alates 2014. aastast on asutused oma veebilehti valitsusportaali platvormile järk-järgult üle viinud.

«Tänase seisuga on 34 valitsusportaali veebilehte kasutusel, neist 14 kasutab valitsusportaali uuenenud versiooni. Oleme seadnud eesmärgiks, et valitsusportaalil põhineva veebilehe võtaksid kasutusele kõik ministeeriumid ning enamus teisi valitsusasutusi,» selgitas Uiboaed, lisades, et kuigi asutuste liitumise aeg on paindlik, läheb valitsusportaali esmane versioon käibest välja hiljemalt 2022. aasta lõpuks.