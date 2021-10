Soome kohus mõistis abielupaari surnuks sõitnud eestlasest roolijoodiku vangi

Kohtunik asus siiski teisel seiskohale, leides, et Tammemäe võis oma joobe tõttu arvata, et sõidab õiges suunas.

Kohtus näidati tõendina ühest autost filmitud videot, millest on näha, et Tammemäe sõitis vastassuunavööndis pikemat aega ja möödus paljudest vastutulevatest autodest. Kohtunik leidis, et kuna mees ei üritanud pikka aega rammida vastutulevaid autosid ja tal oli ka turvavöö kinnitatud, siis pole põhjust arvata, et ta üritas tahtlikult liiklusõnnetusse sattuda.