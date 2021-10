«Igaks juhuks panen siis ka info, et kõik, kes on registreerinud ennast kaitsegruppi, saavad kokku meie juures neljapäeval kell 17.30. Asjaga on kiire, kuna «põnevat» infot on tulnud. Kordan veel, et see ei ole seltskonnaüritus, vaid oodatud on need, kes tõsiselt panustavad kogukonnakaitsesse ja on valmis igapäevaseks koostööks,» kirjutas naine kolmapäeva õhtul enda hallatavas FB grupis «Koos oleme tugevamad, Võrumaa grupp». «Mida see endast täpsemalt kujutab?» uuris selle peale üks grupi liige. «See tähendab seda, et kui oled võimalikus kriisiolukorras valmis võtma välja relva ja kaitsma oma kogukonda, siis see grupp on sulle. Kui sa selleks valmis ei ole, siis lihtsalt usalda meie kaitsegruppi.»