Pange rahakott valmis, toit läheb kohe kallimaks

Ta on pärit Saksamaalt. Tema oskuste ja suutlikkuse eest tuli Nõo Lihatööstusel maksta 1,3 miljonit eurot.

«Ta ei väsi, ei puhka, ei võta haiguslehti ega küsi palka juurde,» kiidab veidi rohkem kui aasta eest Nõo Lihatööstuse tegev- ja finantsjuhiks saanud Ragnar Loova. Jutt on ettevõtte tuiksoonest, viilutus-pakendusliinist.

Ühes Loova eksib: nüüd küsib moodne, nelja töökäega masin raha juurde. Sest elektri hind on alustanud rallit rekordilistesse kõrgustesse. Ilma elektri-, aga ka muu energiata, tulgu see õlist, diislikütusest või gaasist, mille hind on samuti kerkinud, pole võimalik toitu teha, sh vorsti viilutada ja pakendada.