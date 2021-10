Kork: viiendal kolonnil lastakse kontrollimatult möllata ja eksitada

Terviseamet on öelnud, et haiglate võimekuse piirini ehk 800 voodikohani jõuame novembri keskpaigaks, seda enam ära hoida ei saa. Mida see olukord endaga kaasa toob?

See toob kaasa selle, et plaanilisi haigeid ei saa vastu võtta. Siis tuleb hakata valima vältimatute haigete vahel. Vältimatud haiged, need ei ole ainult Covidi-haiged, ka südamehaigete vahel tuleb hakata valima. Kui arstil tuleb teha raske valik kahe Covidi-haige vahel, siis on seda teha suhteliselt lihtne, kui üks on vaktsineeritud ja teine vaktsineerimata. Me teame, et vaktsineeritud inimene kasutab vähem voodipäevi, ta peaaegu ei kasuta intensiivi, ta saab kiiremini koju. Sellisel juhul, kui on vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud inimene kõrvuti, loomulikult me eelistame vaktsineeritut. Palju raskem on siis, kui peame valima südamehaige ja Covidi-haige vahel või kahe erineva patoloogia vahel, mis kumbki pole Covidiga seotud. Paratamatu on see, et inimesed hakkavad surema.