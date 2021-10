Kohus võttis menetlusse Vooglaiu kaebuse vaktsiinipasside asjus

«Nüüd peab valitsus esitama 30 päeva jooksul oma vastuväited. Ei pea olema oraakel mõistmaks, et need esitatakse tähtaja viimasel päeval. Jah, kõik see liigub kole aeglaselt, aga üritama peab,» kirjutas Vooglaid sotsiaalmeedias.

«Kahjuks ei ole siiani millestki eriti kasu olnud, aga jätkame võitlust, kantuna lootusest, et küll ka viljad küpsevad. Lõpuks on oluline ka võitlus ise, mitte ainult selle resultaat,» lisas Vooglaid.

Vooglaiu sõnul on tema 24. septembril esitatud kaebuse tuumaks tõsiasi, et vaktsineerimise kaudu saadud niinimetatud nakkusohutustõend ei tõenda tegelikult isikute nakkusohutust ja seega ei täida tõend eesmärki, millest lähtudes on see piirangute osana kasutusele võetud.