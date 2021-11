Siseminister Jaani nakatus koroonaviirusega

«Teame, et kuigi vaktsineeritutel on läbipõdemine läbivalt kergem ning nakatamisvõime nõrgem, siis tuleb meil kõigil täna teha kõik selleks, et vähendada omavahelisi kontakte. Kel võimalik, on mõistlik töötada kodunt. Ja mis peamine, vaktsineerime – kel esimene, kel teine, kel tõhustusdoos,» kirjutas Jaani.