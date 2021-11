Malis teeniva jalaväerühma jaoks on ekvaator ületatud

Jalaväerühma rühmaülema nooremleitnant Taavi Tammaru sõnul on senine aeg alates septembrikuust kulgenud töiselt. «Esiti ei uskunud, et meie siinne teenistus algab kohe ühisoperatsioonidega koos Prantsuse üksustega ja hetkel tundub, et see tendents jätkub ka edaspidi. Meiega arvestatakse ja koostöös saame rakendada enda teadmisi ja oskuseid eesmärgipäraselt.»

Usaldus 2014. aastal Barkhanega liitunud Eesti kaitseväelaste suhtes on järk-järgult kasvanud. «Kiirreageerimisüksuse mehitamisel on meile usaldatud oluliste rollide täitmine, mis näitab usaldust eestlaste vastu. Patrullid ja ühisoperatsioonid on sujunud ilma suuremate probleemideta,» lisas nooremleitnant Tammaru.

Detsembri lõpuni Malis viibiv kontingent BKN-10 Estpla jätkab senisel tegevuskursil. «Plaanime viia läbi igakuiseid väljaõppepäevi ja tegeleda baasikaitsega, olgu see siis kas postide mehitamine või kiirreageerimisüksusena valmisolek,» selgitas Tammaru.

Eelmisel nädalal Tapa sõjaväelinnakus ettevalmistava väljaõppe lõpetanud rühmale BKN-11 Estpla antakse teatepulk üle detsembris. Tammaru sõnul tehakse selleks ettevalmistusi juba praegu.