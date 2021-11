Kallas ÜRO kliimakohtumise eel: Pariisi kliimaleppe elluviimine vajab konkreetsemaid samme

Enne Glasgow kohtumist pidas Kallas oluliseks toonitada, et süsinikuheitmete vähendamiseks on vaja astuda konkreetsemaid samme. COP26 kliimakonverentsil võiksid riigid edasistes käikudes kokku leppida.

«Euroopa Liit on võtnud endale ambitsioonikad eesmärgid süsinikuheitmete vähendamisel ja säästlike tehnoloogiate kasutusele võtmisel. Seega on oluline, et ka teised suured maailma majanduspiirkonnad astuksid sarnaseid samme. Samal ajal peavad G20 riigid pakkuma tuge neile riikidele, kes juba kannavad kliimamuutuste negatiivsete mõjude all,» ütles Kallas kliimakonverentsile minnes.

«Eesti valitsus on seadnud kliimateemad oma prioriteediks ja oleme pühendunud Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisele 2050. aastaks. Ennekõike peab Eesti panustama uute roheenergia tootmisvõimsuste rajamisse, et tagada stabiilsed energiahinnad,» lisas Kallas.

Teisipäeval avab Kaja Kallas konverentsi raames kõrvalürituse, mis tutvustab ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) raames Eesti algatust „Data for the Enviroment Alliance“ ehk DEAL. Algatust esitlevad Eesti kliima- ja energiapoliitika erisaadik Kaja Tael ning UNEPi ja Keenia esindajad. DEAL ühendab valitsuste ja erasektori jõupingutused selle nimel, et kvaliteetne ja kergesti kasutatav keskkonnaandmestik oleks kõigile kättesaadav. Kavas on juba esimesed koostööprojektid selles vallas.