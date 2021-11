Suurbritannia kuninganna kutsus koostööle kliimamuutuse vastu

"Kui ka maailma saastatuse olukord ei ole hetkel kriitiline, siis on kindel, et olukord muutub väga lühikese aja jooksul üha halvemaks. Kui me selle väljakutsega toime ei tule, siis kahvatuvad kõik muud probleemid selle kõrval tähtsusetuks. Keegi meist ei alahinda eesseisvaid väljakutseid, kuid ajalugu on näidanud, et kui rahvad ühinevad ühise eesmärgi nimel, siis on alati ruumi lootuseks," rääkis kuninganna.