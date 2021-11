OTSEPILT ⟩ Kultuuriminister Ott esineb täna poliitilise avaldusega

Keskerakond ei täpsustanud, milles seisneb avalduse sisu, ent viimasel ajal on kultuuriminister Ott sattunud tugeva surve alla, sest on teadaolevalt ainuke minister valitsuses, kes ei ole end lasknud vaktsineerida ning seetõttu ei saa ta ka pärast viimaseid koroonapiiranguid oma valdkonna üritustest osa võtta.

Ka on kultuuritegelased talle umbusaldust avaldanud. Ott on seni vastanud kriitikale, et ei kavatse tagasi astuda.