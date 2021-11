Ohtlik ülekäik saab lõpuks märgistuse

«Ligikaudu sada meetrit Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee ristmikust Peetri aleviku poole on lõikumiskoht, kus on ette nähtud tee ületamine kergliiklusteel liikujatel. Kuna tegemist ei ole ülekäigurajaga, seisneb probleem selles, et sõidukijuhid ei ole kohustatud teed andma. Seega tipptunnil, kus on liiklust palju, ei ole võimalik kergliiklejatel ja jalakäijatel turvaliselt teed ületada. Ettepanek on rajada antud kohale ülekäigurada, mis kohustab sõidukijuhte teed andma teed ületavale jalakäijale, et tagada liiklusohutus,» soovitas politsei transpordiametile.