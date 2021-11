Mitu aastat tagasi olin Erasmuse programmi raames Tallinnas vahetusüliõpilane. Nüüd tahtsin tagasi tulla, et näidata linna abikaasale. Meile meeldib Tallinn, siin on teatud õhustik, mis meile meeldib. Mis puudutab Covid-19, siis oleme ettevaatlikud, paneme alati maski ette ning mõlemad oleme vaktsineeritud. Kanname alati koroonatõendit kaasas. Praegu on aeg, kus maailm peab kokku hoidma, et saaks edasi liikuda.