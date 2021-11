Sel aastal on mupo määranud üle poole miljoni euro eest trahve

«Terve oktoobrikuu on piletipatrullid jätkuvalt tegelenud ühistranspordis maskide jagamisega ja rõõmustavaks tendentsiks on see, et maskide kandmine on muutumas normiks. Kas pärast pikki kuid tehtud selgitustööd on hakatud maski kandmist normaalsuseks pidama või on inimestele mõjunud järjest suurenevad nakatumisnumbrid, on keeruline öelda. Võibolla aga mõlemad koos, aga selline väike positiivne muutus teeb head meelt,» ütles piletipatrulli grupijuht Liivi Henn.