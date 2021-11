Novembri alguse seisuga on vajanud haiglaravi 11 567 inimest, kellest 9470 (81,9%) on saadetud kodusele ravile. FOTO: Tairo Lutter / Postimees

Terviseameti andmetel on nakatumiskordaja R liikunud 1,1 pealt 1,2 peale. «Seega järgmistel nädalatel on oodata nakatumise kasvu jätkumist. Sellel nädalal on oodata keskmiselt 1900-2000 nakatunut päevas ja rekordilist üle 13 000 nakatunuga nädalat,» hoiatab terviseamet.