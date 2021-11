FOTO ⟩ Internetis müüakse juriidilise aluseta maskikandmisest vabastavaid «tõendeid»

Terviseametini on jõudnud vihjed, et mitmes internetiportaalis müüakse tõendeid, mida reklaamitakse maskikandmise kohustusest vabastava dokumendina.

Üks veebiportaal viitab valitsuse kehtestatud maskikohustusele, kuid ka erandile, et arstitõendiga võib maskikandmisest pääseda.

«Hea, kui arst on teile selle kohta tõendi väljastanud, kuid arstid kardavad ja annavad selliseid dokumente välja vastumeelselt. Juhul, kui te ei saa maski kanda, siis on piisav, kui teavitate suuliselt isikut, kes teilt seda nõuab,» väidab veebileht.

Ameti hädaolukorra staabi juhi Ragnar Vaiknemetsa sõnul tuvastab ja kinnitab maskikandmise vastunäidustuse eriarst, kes otsustab selle vastavalt patsiendi terviseseisundile. «Oluline on rõhutada, et tõendit, mis päriselt vabastab maski kandmisest, ei saa osta,» rõhutas Vaiknemets.

Hädaolukorra staabi juhi sõnul on Covid-piiragutega seoses kaitsemaski kandmine välistatud väga vähestel inimestel. Maski ei pea kandma see, kellel langeb tavaõhku hingates vere hapnikutase alla normaaltaseme. Maskikandmine on vastunäidustatud ka näiteks raskete kopsu- ja südamehaigustega patsientidele, kes vajavad kodust hapnikravi. Maskikandmise kohustus ei kehti meditsiinilistel põhjustel ka neile, kes ei saa ise maski eemaldada, näiteks halvatud, voodihaiged ja sügava psüühikahäirega inimesed.