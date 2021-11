Lauri Läänemets: Kriisijuhtimise roll tuleb anda valitsuselt tagasi Terviseametile

Läänemetsa hinnangul on Terviseameti täna ilmunud teade piirangute kehtestamise hiljaks jäämisest selge hinnang valitsuse tööle pandeemia ohjamisel. Teadusnõukoja asemel juhib hädaolukorra lahendamist hoopis valitsus.

Sotsiaaldemokraatide aseesimees jätkab kriitikaga valitsuse suunal: «Kohalike valimiste eel aga ei soovinud valitsus langetada vajalikke otsuseid, kartes, et see mõjutab koalitsiooni valimistulemusi. Nüüd on selle tagajärjel ohtlikult kiiresti leviv nakatumine ja murettekitavalt kasvav suremine haigusse.»

Läänemetsa sõnul kinnitab see vajadust, et kriisijuhtimisel oleks selge eesmärk ja osapooltel selged rollid. Terviseameti ja valitsuse ülesanded on hägustunud, viimane on haaranud endale ka küsimused, mida oleks loomupärasem terviseametil otsustada ja juhtida.

«Kiirkorras on vajalik tagasi pöörata nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusesse tehtud muudatused. Tavaolukorras juhiks sündmusi ikka terviseamet ja eriolukorras valitsus. Nii nagu tavaolukorras teeb seda suurte tulekahjude korral päästeamet, mitte siseminister või vabariigi valitsus. Valdkonna ministri ja valitsuse roll on toetada juhtivasutuse tööd, mitte hakata seda ise tegema, oma äranägemisi ja poliitilise eelistuse ja kalkulatsiooni järgi.»

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe sõnul on vaja parlamendile rohkem otsustusõigust piirangute kehtestamisel. «Hetkel otsustab valitsus ilma argumenteerimata, otsuseid pole võimalik tavakorras vaidlustada ning puudub parlamentaarne opositsiooni kontrolli võimalus,» selgitas Läänemets.

Läänemetsa sõnul tuleks valitsusel võimalikult kiiresti ametisse määrata terviseameti peadirektor, kellel oleks taust kriisireguleerimises ning oskused erinevate asutuste koostöös