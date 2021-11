VIDEO, BLOGI JA GALERII ⟩ Keskerakond esitab uueks kultuuriministriks Tiit Teriku

Peaminister Kaja Kallas läheb täna õhtul kell 19 uue kultuuriministri kandidaadiga Kadriorgu ning palub Anneli Oti kultuuriministri ametist vabastada ja nimetada uueks ministriks Tiit Terik.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul räägib Tiit Teriku kasuks pikaajaline juhtimiskogemus ja oskus leida ühisosa ning näha lahendusi.

Ratas tõi välja, et praegusel keerulisel ajal soovis erakond leida juhtimiskogemustega inimest, kes suudab kultuurivaldkonda edasi viia ning olla sektorile toeks. «Tiit Terik on end näidanud tasakaaluka ja lahendusi otsiva juhina erinevates vastutusrikastes ametites. Koostöös kõigi osapooltega tuleb uuel ministril leida sobivad meetmed tagamaks valdkonna tugevus ja areng,» rõhutas Ratas.

Keskerakonna esimees tõi välja, et Terik on nii Õpilasmaleva traditsiooni taaselustades kui ka linnaosa vanema ning Tallinna Linnavolikogu ametis, aga Linnade ja Valdade Liitu juhtides näidanud üles oma võimekust juhina ning oskust leida erinevates rollides ühisosa ja lahendusi.

Terik ütles, et asuda niivõrd keerulisel ajal kultuuriministri ametikohale on ühtaegu suur väljakutse kui ka võimalus seniseid kogemusi valitsustasandil rakendada. «Tänan erakonna juhatust usalduse eest. Olen valmis selleks, et pikka sisseelamisaega ei saa mul olema, sest praeguses olukorras tuleb kiiresti ja otsustavalt reageerida,» rääkis Terik.

«Kultuuriministri haldusala on väga mitmetahuline, hõlmates ühtaegu nii loomingulisi tegevusi, lõimumist, pärimuskultuuri, muinsuskaitset kui ka sporti. Luban olla kõikidele osapooltele heaks koostööpartneriks ja luua valdkonnale võimalikult head tingimused.»

See, kuidas me rahvana kriisis käitume, on samuti kultuuri küsimus, toonitas Terik. «Me oleme rahvana võtnud omale kohustuse tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade – see on kultuuriministri peamine siht, millest oma igapäevases töös lähtuda. Kultuurivaip on ka turvavaip, mis peab katma kogu Eestit, nii suuremaid linnu kui väiksemaid külasid,» rõhutas Terik, lisades, et kultuuri ei saa pausile panna, seda peab elus hoidma ka keerulistel aegadel.

Terik lisas, et lisaks kiireloomuliste küsimuste lahendamisele tuleb tegeleda ka tulevikku suunatud teemadega. «Tartu linnal on koos Lõuna-Eesti omavalitsustega au kanda 2024. aastal Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Tallinn oli Euroopa kultuuripealinn 2011. aastal ja see andis meie inimestele hea võimaluse enda tegemisi rahvusvahelisel areenil tutvustada. Ootan samasugust efekti ka 2024. aastal,» märkis Terik.

Eelmine kultuuriminister, samuti Keskerakonda kuuluv Anneli Ott teatas teisipäeval, et astub tagasi, põhjendades seda sellega, et Kaja Kallase juhitavas valitsuses ei ole võimalik viia ellu oma ideid kultuurivaldkonna ellujäämiseks.