OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Keskerakond esitleb uue kultuuriministri kandidaati

Eelmine kultuuriminister, samuti Keskerakonda kuuluv Anneli Ott teatas teisipäeval, et astub tagasi, põhjendades seda sellega, et Kaja Kallase juhitavas valitsuses ei ole võimalik viia ellu oma ideid kultuurivaldkonna ellujäämiseks.

Ott oli viimastel kuudel avalikkuse kriitika all, kuna ta ei nõustunud ütlema, kas ta on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Eile tagasi astudes ütles Ott, et ta on saanud kätte esimese vaktsiinidoosi.