ÜLEVAADE ⟩ Ka Läti meedikud räägivad triaaživajadusest

See arv on juba oktoobri seisuga ületatud, mis tähendab, et olemast on lakanud tavapärane meditsiin ja alanud katastroofimeditsiin. Eilse seisuga olid peamistes haiglates intensiivraviosakonnad peaaegu täis, vahendab Läti rahvusringhääling. Tervishoiuministeerium on palunud erasektorit appi. Seni on tervishoiusüsteemile appi tulnud üle poole tuhande inimese, arv võib veel kasvada. Sarnaselt Eestiga on Läti meedikud juba hoiatanud, et kui olukord ei parane, tuleb triaažisüsteem sisse viia.