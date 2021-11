Seeder: on vaja lähikontaktsete pereliikmete eneseisolatsiooni nõuet

Seederi sõnul jääb arusaamatuks, miks ei võta valitsus kuulda Isamaa erakonna ja teadusnõukoja ettepanekut rakendada vaktsineeritud ja vaktsineerimata lähikontaktsetele ühetaolist eneseisolatsiooni nõuet.

«Ka vaktsineeritud inimesed võivad haigestuda ning levitada nakkust. Teadlaste arvutused on näidanud, et vaktsineeritud inimesed levitavad haigust vähem kui vaktsineerimata inimesed, kuid nad levitavad seda üha kasvavas tempos. Arusaamatuks jääb miks valitsus meie ettepanekut ei rakenda – selle tagajärg on kõrge nakkustase ja kaotatud inimelud,» ütles Seeder meenutades, et Isamaa liikmed on selle ettepaneku ka varem korduvalt teinud.

Briti teadlased on tuvastanud, et viiruse deltavariant inimeste kodudes koroonapassi ei küsi ning levib sama suurel määral kõigi inimeste vahel, olenemata vaktsiinidoosidest. Samale järeldusele jõudis teadusnõukoda, tehes valitsusele soovituse jätta kõik lähikontaktsed perekonnaliikmed eneseisolatsiooni, olgu nad vaktsineeritud või vaktsineerimata. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik aga lükkas soovituse tagasi.

Seederi sõnul on Kiige keeldumine arusaamatu. «Uued andmed näitavad, et epidemioloogiline olukord on muutunud. Praegu tuleb kuulata teadlasi ja kehtestada lähikontaktsete eneseisolatsioon. Täiesti vastutustundetu on, et maailma kõige kõrgema nakatumisega riigi terviseminister ei soovi võtta vastu loogilist otsust viiruse leviku ahelate murdmiseks.»

Ta lisas, et minister on jäänud koroonapassi propageerimise lõksu, mida reklaamiti algselt kui nakkusohutuse tõendit. «Valitsus ei julge tunnistada, et koroonapass ei ole tegelikult nakkusohutuse tõend. Seetõttu ei taha valitsusliikmed teha ühtki liigutust, mis võiks jätta mulje, et koroonapassi osas eksiti. Selle eksimuse hinnaks on olnud kõrge nakatumine ja kaotatud inimelud, eksimuse mittetunnistamine süvendab kriisi veelgi,» ütles Seeder.