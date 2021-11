Karmimad piirangud panid inimesed ühistranspordis maski kandma

«Võrreldes meetmete karmistamisele eelnenud ajaga, mil vahetuse jooksul jagati ca 300 maski, on see päris suur positiivne samm inimeste käitumises,» teatas Henn.

Vaatamata korraldusele, millega on alates 12-aastastel inimestel maski kandmine ühistranspordis kohustuslik, on noored need, kes maski kanda ei armasta. «Üldiselt püüavad meie inspektorid mõttevahetust mitte kriitiliseks lasta minna ja ega selleks palju aega ei ole. Sellest on kahju, kui mõnel inimesel on halb tuju ja ta seda maskijagaja peal välja elab, ka seda tuleb ette,» selgitas Henn.