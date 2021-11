VIDEO JA GALERII ⟩ Valitsuse pressikonverentsil andsid aru Kallas, Kiik, Lauri ja Liimets

Kiik lisapiirangutest: oleme praegu kaalukausil

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on Eesti praegu kaalukausul ehk selgub, kas olemasolevate piirangutega saadakse koroonaviiruse levik pidama või tuleb vastu võtta täiendavaid otsuseid.

Kiik tõdes, et viirusesse nakatumine jätkuvalt kasvab, kuigi selle tempo on käesoleval nädalal veidi aeglasem kui nädal varem. «Tulge palun esimesel võimalusel vaktsineerima, neid võimalusi on loodud rohkem kui kunagi varem,» ütles Kiik, lisades, et need, kellel on süstist möödas vähemalt pool aastat, võiks minna tõhustusdoosi järele.

Kiige sõnul toetab ta ka teadusnõukogu seisukohta, et kui inimesel on pereliige nakatunud, siis oleks mõistlik jääda koju ja teha võimalusel kaugtööd, olenemata sellest, kas inimene on vaktsineeritud või mitte. «Sellist kohustust ei ole, kuid see oleks mõistlik,» märkis Kiik.

Tema sõnul kohtus ta ka suurhaiglate juhtidega ning olukord on kõige kriitilisem lõuna regioonis, kuid ka põhja regiooni haiglad valmistuvad olukorra halvenemiseks ning avatakse täiendavaid COVID-i voodikohti. «Kuigi loodame, et neid vaja ei lähe,» lisas Kiik.

Ta kritiseeris neid, kes on oma tegevusega tervishoitöötajaid halvustanud, tuues esile ka Varro Vooglaiu algatatud meeleavalduse Tallinnas Vabaduse väljakul, nimetades seda «õuduseks». «Loodan, et midagi sellist rohkem ei toimu,» ütles Kiik, lisades, et kui ühiskond teeb kõik endast oleneva viiruse vastases võitluses, saavad ka meedikud sellest tuge.

Kallas: valitsus ei hakka otsustama ravimise järjekorra üle

Kui arstide liit tegi kolmapäeval valitsusele ettepaneku määrata COVID-i voodikohtade arvu ülempiir, mille täitumisel hakatakse haiglasse võtmisel rakendama triaaži, siis peaminister Kaja Kallase sõnul ei soovi valitsus sellistesse meditsiinilistesse küsimustesse sekkuda.

Kallas märkis, et triaaži tegemine peab olema puhtalt arstide ja haiglate otsus ning see ei saa olla poliitiline teema. «Poliitiliselt ei ole õige minna neid otsuseid tegema, vaid haiglates kohapeal otsustatakse, kellele esmajärjekorras abi osutatakse,» ütles Kallas.

Seega pole tema sõnul valitsuse tasandil mõistlik panna paika COVID-haigete ülempiiri, kuna sellest poleks sisulise olukorra lahendamiseks mingit kasu.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et kõik peaksid pingutama selle nimel, et haiglates saaksid ravi nii COVID-haiged kui ka kõik teised tervisehädadega inimesi, ja parim võimalus selleks on minna vaktsineerima.

«Ma mõistan meedikuid, kelle lootus on, et pandeemia väljub kriitilisest faasist ja saaksime olla sarnased Põhjamaadele, kus COVID pole haiglaid üle koormanud,» ütles Kiik.

Valitsus toetas seksuaalse enesemääramise eapiir tõstmist 16. aastani

Valitsus toetas neljapäeval seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist 16. aastale.

Eelnõu eesmärk on kaitsta lapsi selle eest, et täiskasvanud neid seksuaalselt ära ei kasutaks. Samal ajal on oluline, et lapsed ja noored ei saaks karistada omavaheliste vabatahtlike seksuaalsuhete eest.