Kallas: valitsus ei hakka otsustama ravimise järjekorra üle

Kallas märkis, et triaaži tegemine peab olema puhtalt arstide ja haiglate otsus ning see ei saa olla poliitiline teema. «Poliitiliselt ei ole õige minna neid otsuseid tegema, vaid haiglates kohapeal otsustatakse, kellele esmajärjekorras abi osutatakse,» ütles Kallas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et kõik peaksid pingutama selle nimel, et haiglates saaksid ravi nii COVID-haiged kui ka kõik teised tervisehädadega inimesi, ja parim võimalus selleks on minna vaktsineerima.