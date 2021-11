FOTOD ⟩ President Karis: ebameeldivad asjad nõuavad võimalikult kiireid otsuseid

«Seda Eesti piirkonda tuleb pidada Eesti väravaks, mitte ääremaaks. Paljud asjad algavad just Valgast ja Valgamaalt,» lausus Karis. «Koroonakriis toob teravalt esile Eesti meditsiini sõlmprobleemid. Eeskätt ei jätku õdesid. Arstid on korraga tööl mitmetes tervishoiuasutustes, sest muidu poleks mõnes Eesti piirkonnas üldse arste. Sellises hapras süsteemis tekitab kasvõi ühe inimese lahkumine tühiku,» ütles president.

Kohtumisel Valga haigla juhtkonnaga puudutati vaktsineerimisega seotud probleeme, sealhulgas levivaid müüte ning seda, et vaktsineerimistempo tõstmisel on tähtis koostöö kohalike omavalitsustega.

Valga riigigümnaasiumi õpilastega kohtudes rääkis president teadmistest ja valikutest, mida teadmised noorte elus võimaldavad. Ta tõstis esile kriitilise mõtlemise tähtsust. «Praeguses kriisiolukorras on maailm informatsioonist nõnda kirju, et isegi asjatundjatel, näiteks arstidel, on raske tegutseda ja otsustada. Oluline on mitte loobuda küsimast. Oluline on hoida tarkade poolele,» selgitas president.