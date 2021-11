Vallavanem: oleme siin Põlvamaal praegu suures hädas ja ootame vabatahtlikke appi

Vallavanema sõnul ei ole Põlvamaal praegu probleem enam laste nakatumises. Nüüd on jõutud etappi, kus haigestuvad lapsevanemad, vanavanemad, sugulased. «Praegu viiakse see kortermajades edasi naabritele ja viiakse edasi töökohtadesse,» selgitas Pelisaar.

Koolide ja lasteaedade sulgemine praegu olukorda ei muudaks, vaja on teisi piiranguid, leiab vallavanem.

«Me ootaksime, et oleks kindlasti keelatud kõikvõimalikud üritused. Et oleks piiratud kaupluste lahtiolek, nii nagu oli eelmisel aastal. See andis tulemusi.»

Kui sellised piirangud kestaksid kasvõi kaks nädalat, siis ehk õnnestuks taas olukord kontrolli alla saada, leiab Pelisaar.

«Kui on neid inimesi, kes vähegi saaksid, oskaksid, tahaksid tulla appi meil hooldekodudele ja Põlva haiglale, siis me oleksime selle üle väga-väga tänulikud. Me tõesti oleme hetkel siin Põlvamaal hädas,» rõhutas Põlva vallavanem.

Olgu lisatud, et Põlva valla hooldekodus on praegu koroonaviiruse tõttu alles jäänud vaid kolm hooldajat. Hooldekodu juhi Aet Olle sõnul on hooldatavaid on hetkel 37.