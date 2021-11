Pea iga nädal toob teateid, et jälle on keegi kergeusklik öelnud venekeelsele helistajale oma isiku- ja pangaandmed ning seejärel avastanud mingi summa arvelt kadumise. Politseile teatatakse iga päev keskmiselt lausa 80 petukõnest. «Aga julgen arvata, et need kõned, millest meile teada antakse, on vaid jäämäe veepealne osa. Ehk mõni protsent kõigist neist, mida Eesti suunas iga päev tehakse,» ütleb Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Tõsiasi on igatahes see, et iga päev saab politsei teate vähemalt ühest ohvrist, kes kelmide jutu peale on lasknud oma arvelt maha kanda suurema rahasumma. «Ainuüksi tänavu on Eestis sellisel kombel raha kaotatud umbes kahe miljoni euro ulatuses. Kordan aga: need on vaid meie andmed. Teeme koostööd pankadega, kes samuti koguvad infot petukõnede kohta, saame sealt lisaandmeid, ja sellega kasvab nii kuriteoohvrite hulk kui ka kelmidele kaotatud rahasumma paar-kolm korda.»