Scoutspataljon harjutas Lätis Teraskilbi loomist

«Õppus näitas, et soomusjalaväekompaniid suudavad koostöös toetavate üksustega – luurega, pioneeridega, miinipildujaüksusega ning tankitõrjerühmaga – väga hästi viia läbi kaitset poolkinnisel maastikul, tuvastada õiget hetke ning korraldada agressiivset vasturünnakut,» ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.

Õppuse planeerimismeeskonna ülem leitnant Karl-Martin Saaver ütles, et õppuse märksõnaks oli sünkroniseerimine, mis tagas nii lahinglaskmiste ohutuse kui ka üksuste edukuse. «Liikuvate elementide paljusus ja nende kiiruse erinevus nõuab väga täpset sünkroniseerimist ja seda nii õppusel kui ka reaalses olukorras. Juhtimismeetmed on üksustel paigas, nad on kokku töötanud ning sisene sünergia hea.»