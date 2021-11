Terviseamet Sparta spordiklubist: seal ei tohiks mingit tegevust sees olla

Terviseamet kohustas spordiklubi viivitamatult täitma koroonaviiruse tõrjumiseks sätestatud nõudeid. Amet määras Spartale sunniraha 2000 eurot. Spordiklubi on küll teatanud majandustegevuse peatumisest, ent on lubanud ligipääsu spordiseltsi liikmetele.

Terviseamet otsustab täna edasised sammud spordiklubi tegevuse osas. «Olukorras, kus riigis on nii tõsine olukord, on see nii vastutustundetu tegevus. See on inimeste tervisest mitte hoolimine, kui üks spordiklubi tegutseb niimoodi,» sõnas Vernik.