Küsitlus ⟩ Piirangute karmistamist pooldab veidi üle poole elanikest

Inimesed, kes end Covidi vastu vaktsineerida ei soovi, arvavad keskmisest märksa sagedamini, et olukorrale on üle reageeritud. «Nende inimeste osakaal, kelle arvates on olukorrale üle reageeritud, on võrreldes augustiga jäänud samaks – 14 protsendile,» kommenteeris Turu-uuringute uuringujuht Karin Reivart.

«Inimeste suhtumine vaktsineerimisse on muutunud veelgi positiivsemaks,» ütles Reivart. Kahe kuuga on elanike suhtumine vaktsineerimisse paranenud: positiivselt suhtub sellesse 86 protsenti (augustis 79 protsenti), vaktsineerimise vastasus on aga vähenenud – vastu on 14 protsenti elanikest (augustis 19 protsenti).

«Vaktsineerimisse positiivselt suhtuvatest inimestest on suurem osa juba vaktsineeritud. Vastuargumentide seas on suurenenud arvamus, et vaktsiinid ei paku piisavalt tõhusat kaitset viiruse eest ning kardetakse vaktsiini kõrvaltoimeid,» sõnas Reivart.

Inimesi, kes ei soovi vaktsineerida või kahtlevad, on kõigis elanikkonna gruppides, kuid suurem on meeste osakaal vanusegrupis 35–49 ja 25–34.

Tõhustusdoosid on populaarsed

Covid-19 vaktsiini tõhustusdoosi soovib teha esimesel võimalusel 62 protsenti vaktsineerimiskuuri läbinutest, 15 protsenti soovib teha seda kunagi hiljem, 13 protsenti tõhustusdoosi teha ei plaani. Tõhustusdoosi soovib esimesel võimalusel teha 76 protsenti 65–74-aastastest ning 86 protsenti üle 75-aastastest inimestest.

Koroonaviiruse leviku suure tõusu tõttu on novembris piiranguid taas karmistatud. Kehtivate piirangute jätkamisega on rahul vaid 19 protsenti elanikest. 22 protsenti arvab, et neid tuleks kindlasti karmimaks muuta ja 34 protsendi meelest pigem karmimaks, seega kokku pooldab piirangute karmistamist 55 protsenti elanikest. Augustis oli karmimate piirangute pooldajaid 36 protsenti. Piirangute leevendamist soovib 19 protsenti ning see näitaja on pisut vähenenud.

Piirangute karmistamist toetavad enim üle 75-aastased inimesed, pigem eestlased ning need, kes soovivad end kindlasti vaktsineerida. Piirangute leevendamise ootus on kõige suurem neil, kes kindlasti ei soovi lasta end vaktsineerida, suur on see ootus ka vaktsineerimise suhtes kõhklejate puhul.

Meetmetega ollakse kursis

Ohutunde kasv tingib tõenäoliselt ka selle, et inimesed on paremini kursis koroonameetmetega. 48 protsenti vastajatest kinnitas, et on meetmetega hästi kursis (augustis 36 protsenti). Suhteliselt palju on ka neid, kes märkisid, et on meetmetega üldjoontes kursis (42 protsenti). 7 protsenti on veidi kursis.

Keskmisest sagedamini hindavad oma teadlikkust meetmetest heaks muudest rahvustest, vanemad inimesed või Kirde-Eesti elanikud. Keskmisest madalam on teadlikkus ning huvi meetmete vastu nende inimeste seas, kes kinnitavad, et ei soovi end kindlasti vaktsineerida.

Kui augustis muutus inimeste käitumine vaatamata uutele suunistele vähe, siis nüüd on olukord muutunud. Oluliselt on kasvanud maski kandmine – 87 protsenti varasema 43 protsendi asemel.

Arvestades viiruse olukorda, on ootuspärane, et elanike mure viirusesse nakatumise pärast suureneb – muret tunneb nüüd 62 protsenti elanikest, augustis 55 protsenti. Kõige enam tunnevad muret vanemad inimesed, naised ja need, kes soovivad ennast vaktsineerida. Kõige vähem muretsevad inimesed, kes kindlasti end koroonaviiruse vastu vaktsineerida lasta ei soovi.

Inimestest, kel on alla 18-aastaseid koolis käivaid lapsi, on 62 protsenti nõus oma laste kiirtestimisega haigusnähtude ilmnemisel ning 48 protsenti on nõus oma laste regulaarse kiirtestimisega. Suhtumine testimisse koolides on võrreldes augustiga märgatavalt paranenud.