Siim Kallas on olnud poliitikas aktiivne alates 1987. sügisest, kui oli üks Isemajandava Eesti ettepaneku tegijatest. See avaldati ajalehes Edasi, millist nime kandis nõukogude ajal mõnda aega Postimees. Kallas töötas Mihhail Gorbatšovi võimule tuleku ajal Rahva Hääle peatoimetaja asetäitjana, kuigi oli hariduselt ja seniselt töökogemuselt puhtalt rahandusvaldkonna spetsialist ja juht. Üle kolmekümne aasta poliitikalaeva kaptenisildadel olnud mees on praegu riigikogu ja Viimsi volikogu liige. Kuid enne oktoobris toimunud kohalikke valimisi oli ta mitu nädalat raske haigusega haiglas ning mõned päevad isegi intensiivravil.

Meil on petlik turvatunne. Arvame, et kui jääme haigeks, siis arstid panevad meid ikka jalule. See on aga petlik. Inimesele, kes satub tükiks ajaks intensiivravile – ma olen seal paar päeva olnud, kuid mitte teadvusetult –, jätab see talle eluks ajaks jälje. Raskelt põetud haigused jätavad oma jälje eluks ajaks. Meil on hea meditsiin, midagi ei ole öelda, võime olla selle üle uhked. Kuid see on tekitanud petliku turvatunde. Näiteks öeldakse, et ah, põeme läbi!