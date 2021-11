Parklates juhtub asju. If Kindlustuse andmetel ligi pooled kõigist liiklusõnnetustest toimuvad parklates. Võimalike lisakulutuste vähendamiseks on mõistlik kohe õigesti käituda.

Elus juhtunud... on If Kindlustuse ja Postimehe läbi viidud projekt, mille käigus andsid inimesed teada enda kummalistest sekeldustest või õnnetustest, et seeläbi aidata teisi inimesi, kes sarnastesse olukordadesse võivad sattuda. Valisime nende lugude hulgast välja kõige huvitavamad lood ja võtsime need videosse.