Vastupidiselt paljude vaktsiinivastaste ja -skeptikute seas levinud arvamusele, et koroonaviirushaiguse läbipõdemisega kaasnevad tervisele vähemad ohud kui kaitsesüstiga, näitab ravimiameti ja terviseameti kogutud andmete võrdlus, et Covid-19ga nakatunute tõenäosus surra on poolteist tuhat korda suurem kui vaktsiini saanutel.